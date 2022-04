Marcos Braz e as críticas a Paulo Sousa: «Ele precisa de tempo e ser-lhe-á dado»

O arranque de temporada do Flamengo está abaixo das expectativas da direção do clube, mas ainda assim Marcos Braz assume "apoio total" a Paulo Sousa, mesmo depois da demonstrada insatisfação dos adeptos após derrota com o Fluminense para o Campeonato Carioca. "Em relação aos episódios, tenho a certeza que saiu do tom a manifestação. O Flamengo fez a requisição do policiamento, a segurança, mas acho que interessa [dizer] que o Paulo tem o apoio total da direção", assumiu o vice-presidente para o futebol do Mengão, em declarações no 'Redação SporTV'.

Quanto aos resultados obtidos pela equipa, Marcos Braz sublinha que o início de época está aquém do desejado. "O ano não começou da forma que nós gostaríamos, em relação aos resultados. Agora, é um projeto novo em que nós, mais uma vez, contratamos um técnico estrangeiro, com toda a capacidade e que vem todos os dias a introduzir o tipo de metodologia que ele entende que é melhor para o Flamengo", acrescentou, deixando bem claro que o treinador português terá tempo para assentar as suas ideias e o seu futebol. "Ele precisa de tempo e será dado esse tempo para ele fazer e colocar em prática as suas ideias no dia a dia. O futebol é muito imediato quanto aos resultados."