Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Marcos Braz: «É muito fácil de trabalhar com Jorge Jesus» Declarações do vice-presidente do Flamengo já no Qatar

A carregar o vídeo ... Dezenas de adeptos, muita euforia e até houve palavras do presidente: eis a chegada do Flamengo ao Qatar Dezenas de adeptos, muita euforia e até houve palavras do presidente: eis a chegada do Flamengo ao Qatar