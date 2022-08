Marcos Braz e o início atribulado de Jesus no Flamengo: «Levava porrada de dia, à tarde e à noite»

A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo foi de êxito e Marcos Braz assume-a como tal, não fossem os seis títulos em pouco mais de um ano no clube conquistados pelo agora técnico do Fenerbahçe. Contudo, o dirigente do emblema brasileiro recordou um início com dúvidas em torno do treinador português e os estigmas que eram elencados na altura."Conhecia o Jorge Jesus porque tenho dupla nacionalidade, sou português. A adaptação mais rápida, pela língua, fez-nos entender que deveríamos contratar um técnico português. Houve muita conversa fiada de A, B ou C, mas podem perguntar-lhe como foi a história. O Jorge deu muito certo [no Flamengo], mas no começo apanhei bem. Apanhei bem! Perdeu com o Bahia e com o Emelec no primeiro jogo da Libertadores. Era porrada de dia, à tarde e à noite, era uma invenção trazer um português. Depois deu certo e foi sorte", reagiu Braz, com muito sarcasmo, em declarações ao podcast Barbacast.O vice-presidente do Mengão, de 51 anos, lembrou a saída para o Benfica em 2020 depois da prorrogação do contrato com o Flamengo ter acontecido semanas antes. Braz não critica Jesus por assumir a saída para a Luz naquele momento."Tivemos um longo tempo para renovar e renovamos e um mês depois ele pede para sair. Vou defender o Jorge Jesus um pouco só para deixar bem claro que ninguém sabia para onde ia. Não havia vacina [para Covid-19], não se sabia o que ia acontecer. Estamos a falar da maior crise sanitária da história, dos últimos 100 anos", recordou.