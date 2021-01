Marcos Braz em defesa de Rogério Ceni: «Ele pode saltar de avião sem paraquedas que eu salto a seguir»

Depois da derrota com o Ceará em pleno Maracanã, no domingo, a direção do Flamengo reuniu-se de emergência para determinar o futuro de Rogério Ceni mas o treinador acabou por ficar no cargo e nas últimas horas acabou por receber mais um voto de confiança por parte Marcos Braz.





"Estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar de avião sem paraquedas que eu salto a seguir e dou-lhe proteção", disse o vice-presidente do Flamengo.Rogério Ceni estreou-se no Flamengo a 11 de novembro. No final do encontro com o Ceará, o treinador disse não ter explicação para a equipa não produzir nos jogos aquilo que faz nos treinos."Não consigo explicar de forma mais clara porque não aproveitámos as oportunidades de nos aproximarmos do São Paulo. Lamento. Vim para este clube para ser campeão. Estamos a deixar passar as oportunidades. A culpa é nossa, é culpa minha, nossa dentro de campo", referiu.