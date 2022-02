Marcos Braz "irritado" com alegada proposta por central do Flamengo: «É uma mentira»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, irritou-se esta segunda-feira quando questionado acerca de uma alegada proposta do Cruz Azul por Léo Pereira, central do 'mengão' que, segundo a 'ESPN Brasil', tem sido um dos nomes especulados para abandonar o clube. O dirigente do clube explicou que tudo se trata de "uma mentira"."O problema é que a proposta que saiu em todos os meios de comunicação não é verdadeira. Não era de 4 milhões de euros. Até acho que isto está a prejudicar a carreira dele. No papel não há nada. Essa proposta de 4 milhões para o Flamengo é mentirosa", explicou Braz em conferência de imprensa.Ricardo Scheidt, agente do defesa, clarificou que houve uma tentativa, junto do Flamengo, de avançar com o negócio... que caiu por terra. "Era muito boa a proposta, ele ia ganhar três vezes mais do que aqui. Achávamos que era bom sair, mas entendo o lado do Flamengo. Tentei ajustar, melhorar a oferta", explicou o empresário, que lamentou o facto do clube mexicano ter optado por outra contratação."Fui até onde deu. Tentei fazer algo que fosse bom para toda a gente, mas não resultou. O Cruz Azul fechou com outro central num empréstimo com opção de compra, até lhes ficou mais acessível. Mas o Léo Pereira era a prioridade, e acho que seria a maior contratação do clube", explicou.Recorde-se que o dirigente da formação brasileira chegou também a admitir o interesse na contratação de Everton , do Benfica, mas os valores pagos pelas águias excluíram a hipótese de quaisquer negociações.