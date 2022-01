Marcos Braz: «Jesus sentiu-se desconfortável e pediu para sair»

Apresentação oficial de Paulo Sousa no Flamengo e também com direito a conferência do líder do clube. Marcos Braz, presidente do Flamengo, tomou a palavra logo depois do treinador português e, inevitavelmente, recordou Jorge Jesus. E foi direto...

Questionado sobre o facto do Flamengo não dar continuidade aos treinadores, Braz respondeu assim: "No começo da temporada de 2019, tivemos o técnico que entendemos que deveríamos ter. Ele é que resolveu sair. Contratámos Jorge Jesus após um pedido de demissão de um técnico. Chegou 2020 e tínhamos um técnico contratado. Existiu uma situação que saiu do controlo de todos - a maior crise sanitária da humanidade. E um técnico que não era daqui, que não estava no seu país, sentiu-se desconfortável. Por isso pediu para sair. E nós respeitamos os pedidos de demissão."

Questionado sobre o que motiva o clube a não apostar muito em jogadores sul-americanos, Braz discordou: "Não temos preconceito contra jogadores sul-americanos. Arrascaeta está aqui e talvez seja um dos principais nomes do plantel. Na América do Sul, o clube busca vendas altas para a Europa. Na Europa, temos oportunidade nos finais de contrato. Foi assim com Rafinha, Filipe Luís e David Luiz. No nosso entendimento, as grandes oportunidades estão na Europa e é lá que vamos buscar jogadores."