Marcos Braz: «Que Jorge Jesus tenha um bom carnaval»

A imprensa brasileira noticiou a viagem de Jorge Jesus ao Brasil e, de imediato, surgiram associações ao Flamengo. Marcos Braz, dirigente do Mengão, foi questionado esta sexta-feira sobre o assunto."O Flamengo tem treinador. Eu lido com a maior naturalidade do mundo (as notícias da imprensa sobre Jesus). Que o Jorge tenha um bom carnaval", respondeu Marcos Braz, citado pela jornalista Letícia Marques nas redes sociais.

Marcos Braz garantiu ainda que os rumores sobre um possível regresso de Jorge Jesus ao Flamengo nunca foram tema de conversa com Paulo Sousa, o atual treinador: "Eu nunca conversei com o Paulo, pouquíssimas vezes sobre esse assunto. O Jorge é adulto, sabe o que está fazendo. Não vou me meter nisso. O Paulo tem total apoio".

