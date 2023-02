Marcos Braz reforça confiança em Vítor Pereira: «É preciso falar pouco e seguir em frente»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, reforçou este domingo a confiança em Vítor Pereira, treinador português do mengão, horas depois da formação brasileira ter terminado o Mundial de Clubes - que se disputou em Marrocos - no 3.º lugar ao bater o Al Ahly (4-2) "O Flamengo trouxe um treinador e uma comissão técnica para a temporada, e a temporada inclui a Supertaça e o Mundial de Clubes [além de outras competições]. Não é por termos perdido que vamos dizer que precisamos de tempo. Neste momento, é [preciso] falar pouco e seguir em frente. Respeito as críticas, aguento a pressão, mas agora é preciso falar pouco, trabalhar e mais do que isso: seguir em frente", atirou aos jornalistas à chegada ao Brasil.E acrescentou: "O que posso dizer é o óbvio: [o 3.º lugar] não foi o resultado que esperávamos. Esperávamos ir à final. Logo no primeiro jogo que perdemos, conversámos bastante, acreditamos no trabalho do Vítor. Isso é importante ratificar. Agora, é vida que segue", rematou.Vítor Pereira, recorde-se, tem contrato com o Flamengo até ao final da presente temporada.