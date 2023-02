Marcos Braz sobre Vítor Pereira: «Não o trouxemos para fazer dois jogos, mas sim a época inteira»

Marcos Braz, diretor para o futebol do Flamengo, concedeu esta quinta-feira uma entrevista à 'GloboEsporte', onde demonstrou toda a confiança que a direção do clube do Rio de Janeiro tem no treinador português Vítor Pereira, recentemente eliminado nas meias-finais do Mundial de Clubes, uma competição que o Mengão desejava disputar a final.





"A contratação do Vítor [Pereira] foi feita com convicção, isso é o mais importante para deixar claro. Não é porque perdemos duas finais que vou mudar meu discurso. O Vítor não é um nome analisado a curto prazo pelo Flamengo. Já conhecia o seu trabalho, assim como o de Jorge Jesus. O Vítor ficou conhecido no Brasil pelo trabalho do Corinthians, mas nós já tínhamos outra análise (inclusive foi um dos avaliados para substituir Renato Gaúcho no início de 2022). É um técnico que já está adaptado ao Brasil, o que contou muito. É um profundo conhecedor dos adversários. Achamos que seria um facilitador enorme para um bom trabalho aqui", começou por dizer o dirigente do Flamengo, assumindo que compreende as dúvidas dos adeptos do clube: "Se eu não soubesse desse risco, não poderia estar no cargo que estou. Sabíamos desse risco. Tínhamos uma expectativa muito grande em chegar à final de um Mundial [de Clubes]. Quando não se chega, evidente que existem as dúvidas e as perguntas. Vamos avaliar o que poderia ter sido feito melhor."Marcos Braz revela ainda que a eliminação nas meias-finais do Mundial de Clubes, aos pés do Al Hilal, deixará marcas, mas que não será esse resultado que irá abalar a equipa técnica comandada pelo técnico luso, contratada "para a temporada inteira". "A derrota deixa pedras no caminho de todos nós, inclusive no meu, mesmo com todos os títulos que já conquistámos. A temporada ainda está a começar. Infelizmente, tínhamos o torneio de maior expectativa no começo. Mas não trouxemos a equipa técnica para fazer dois jogos, trouxemos para a temporada inteira. O Flamengo disputa, no Maracanã, outro torneio internacional. Quero relembrar que o primeiro torneio internacional que o Flamengo ganhou no Maracanã foi connosco, a Recopa. Temos novamente essa oportunidade. Temos de corresponder aos adeptos, ter personalidade. Infelizmente, não podemos reverter os resultados que ficaram para trás", finalizou.