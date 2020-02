Marinho elogia Jesualdo e admite ser ‘fominha’

Marinho, avançado do Santos, está lesionado e só pensa em regressar à ação. O brasileiro, que admite ser ‘fominha’, termo que define por terras brasileiras os jogadores que não gostam de ficar fora da ação, assume que a rotina atual é bem aborrecida e, por isso, está desejoso de poder voltar aos treinos. Até porque está a adorar trabalhar com Jesualdo Ferreira…

"A rotina tem sido casa e centro de treinos. Não tenho muito para fazer. Tenho-me dedicado muito ao tratamento, tentando fazer 101% daquilo que os médicos e os fisioterapeutas me têm pedido. Isso tem-me ajudado muito. Já tive uma evolução grande desde o início do tratamento. Aquilo que me faz falta é estar em campo mesmo. Quero jogar, estar em campo o tempo inteiro. Sou fominha", assumiu aos microfones do Lance!

"Jesualdo é um treinador experiente, com uma história no futebol muito grande. Ele vem passando tranquilidade à equipa. Todos sabem que quero estar em campo logo. Agradeço a todos por essa força que estão passando no dia-a-dia. Mostra a união de todos", rematou.