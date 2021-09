Marítimo Brasil goleia por... 20-0

O Marítimo Brasil, escola de futebol que o Marítimo abriu em Canoas, Brasil, alcançou um resultado histórico: 20-0. A vítima foi o São José, em jogo a contar para a competição Sulicampe Gauchão Dalponte.





Vitinho foi o goleador nesta equipa sub-20, ao marcar cinco golos. Carioca, com quatro, Kenji, autor de um hat-trick, Índio, Fortaleza, Germano, Ruan, Braian, Capixaba, Niccolas e Ferrão construíram a goleada.O Marítimo Brasil é um projeto do Marítimo, anunciado em novembro do ano passado. "Tem como principal objetivo o desenvolvimento dos jovens, utilizando padrões europeus na formação dos atletas", explicou o clube madeirense em comunicado, na altura.