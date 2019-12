Matheus Dantas sobre Jorge Jesus: «Aprendi muitas coisas com ele»

Matheus Dantas, central do Flamengo, falou sobre o trabalho de Jorge Jesus na equipa do Rio de Janeiro, deixando vários elogios ao treinador português, nomeadamente, na forma de encarar o jogo."Aprendi muitas coisas com ele: a não querer jogar bonito dentro da área, a fazer as coisas de forma simples, a ter confiança em mim mesmo e a jogar com alegria. Eu já sei como funciona o ritmo e a intensidade da Europa caso um dia vá jogar para lá", revelou o jovem em declarações à ESPN Brasil.O defesa, de 21 anos, ainda explicou o porquê de o técnico, de 65 anos, ter mudado completamente a mentalidade dos jogadores do Flamengo. "É uma pessoa diferente, com mentalidade vencedora e que quer sempre o nosso melhor, quer nos treinos, quer nos jogos. Quer-nos sempre a trabalhar no nosso limite. Ele treina todos os jogadores de forma igual para nos deixar preparados. O mister diz que a oportunidade vai chegar para todos", referiu.Dantas ainda deu pormenores sobre a forma como Jesus pretende que a defesa se comporte. "Se o adversário tem a bola sem pressão, temos que descer a linha, se estámos em cima, precisamos estar juntos. Ficar sempre de olho na linha defensiva. São coisas que nem os mais experientes viram no futebol. Ele fala e dá certo", destacou.O jovem defesa não foi utilizado na final da Taça Libertadores, mas revelou aquilo que Jorge Jesus disse a todo o plantel que o fez sentir-se como parte da conquista."Disse que todos fizeram parte independentemente de quem entrou em campo. Agradeceu-nos porque estávamos a treinar com alegria e a tentar ajudar o grupo que iria jogar. Para nós é importante ter esse reconhecimento e saber que está a olhar para nós", confessou.