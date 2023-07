Matheus Pereira emprestado pelo Al Hilal ao Cruzeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os sauditas do Al Hilal, treinados pelo português Jorge Jesus, anunciaram no domingo o empréstimo de Matheus Pereira aos brasileiros do Cruzeiro, orientados por Pepa.

O extremo luso-brasileiro, de 27 anos, já tinha estado na última época emprestado ao Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e continua a não entrar nos planos da equipa saudita, agora treinada por Jorge Jesus, seguindo para novo empréstimo.

Matheus Pereira, que fez a formação no Sporting e chegou à equipa principal, ainda passou por empréstimos ao Desportivo de Chaves, aos alemães no Nuremberga e ao West Bromwich, deixando os leões em definido em 2020/21 para continuar ao serviço da equipa inglesa.

Seguiu-se então a mudança para o Al Hilal, em 2021/22, partindo agora para a equipa orientada por Pepa, atual 11.ª classificada do campeonato brasileiro.