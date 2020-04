Flamengo obrigado a repensar métodos: até Jorge Jesus tem de mudar hábitos

No Brasil os médicos das equipas do Rio de Janeiro debateram em videoconferência o possível regresso do futebol, bem como a necessidade de implementar protocolos, com vista a prevenir infeções pelo novo coronavírus. E uma das preocupações dos clínicos prende-se com as pessoas mais velhas, como é o caso de Jorge Jesus, técnico do Flamengo, de 65 anos.





O treinador português tem um estilo muito participativo, gosta de correr com os jogadores, mas há coisas que terão de mudar. Segundo o 'Globo', os médicos definiram critérios para a inclusão das pessoas nos treinos e quem tiver maior risco de ser infetado não poderá participar. Logicamente Jorge Jesus e Paulo Autuori, técnico do Botafogo, de 63 anos, não podem ser excluídos.Os médicos pedem, por isso, que os dois treinadores fiquem mais distantes dos seus jogadores.Mas há mais, além do afastamento de elementos que façam parte dos grupos de risco. Atletas asmáticos ou com outro tipo de doença terão de ser incluídos nos grupos de risco e por isso ficar de fora. Quem já teve contacto com alguém que testou positivo também pode ser excluído.Nos treinos a ideia é fazer corredores de segurança e dividir os futebolistas em pequenos grupos, para que possam fazer atividades distintas e não se aglomerem no mesmo espaço. Sublinha o 'Globo' que a intenção dos clubes é que os jogadores também não utilizem restaurantes e que a cozinha dos Centros de Treino sejam igualmente desativadas. Balneários deverão ser usados em pequenos grupos ou individualmente, sempre respeitando a distância necessária.Pode ainda ser necessário cada jogador levar o equipamento para casa ou até não poder tomar banho no centro de treino.