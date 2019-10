Médio do Flamengo aplaude: «Com a chegada de Jorge Jesus toda a gente cresceu»

O médio Willian Arão é um dos jogadores indiscutíveis na equipa do Flamengo e tem sido um dos atletas mais valorizados no plantel do Mengão desde que Jorge Jesus passou a orientar a equipa carioca, no início de junho.





Em entrevista ao 'Globoesporte', o jogador de 27 anos admitiu que a chegada do treinador português foi benéfica em termos individuais e coletivos e teceu rasgados elogios. "Fica muito fácil jogar, marcar e fazer as coisas. Isso é mérito dele, sem dúvida alguma. Fazemos o que ele pede e há coisas que eu, quando comecei a jogar, nunca imaginei alguma equipa fazer. Há que ter muita coragem, muito treino e saber como fazer as coisas. É total mérito dele", frisou o médio, que cumpre a quarta época no Flamengo.O próprio 'Globoesporte' escreve que Arão passou de "patinho feio a cisne" com a chegada de Jorge Jesus e o jogador assume a importância do técnico no seu crescimento e também no dos companheiros. "Com a chegada do Jesus, com ideias novas, pensamentos novos, toda a gente cresceu. Somos um conjunto. Não jogo ténis, preciso dos meus colegas e eles de mim. Não adianta eu estar bem posicionado e os outros não. Se assim fosse tínhamos de correr 30 ou 40 metros, mas todos sabem muito bem o que fazer", sublinhou.

Arão elogia ainda a capacidade de Jorge Jesus para estudar os adversários. "Tem uma leitura muito boa da equipa adversária. Contra o Grémio ele avisou que íamos marcar de bola parada. Contra o Atlético Mineiro, quando marquei, também avisou. Ele estuda, vê as fraquezas e monta a equipa de acordo com isso".

O Flamengo lidera o campeonato brasileiro com 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado (Palmeiras) e vai jogar a final da Taça Libertadores com os argentinos do River Plate no dia 23 de novembro. Willian Arão já venceu uma Libertadores pelo Corinthians, mas não cumpriu qualquer minuto, por isso admite que a presença na final é "a realização de um sonho". "Espero que possamos carimbar esses dois títulos para me sentir na história do Flamengo", concluiu o jogador.