Messi tem um primo que brilha no Brasil

Ser primo de Messi pode ser uma espécie de cartão de visita, ainda para mais se estivermos a falar de jogadores de futebol. O craque argentino tem um familiar, Emanuel Biancucchi, que ontem foi decisivo para a subida do Vila Nova à Serie B do campeonato brasileiro.





Biancucchi entrou ao minuto 77 no jogo contra o Ituano e marcou o golo da vitória (1-0).Esteve apenas seis minutos em campo, porque acabou por ser expulso, à semelhança do que aconteceu com o primo na Supertaça espanhola. Depois do golo Emanuel tirou a camisola, viu o segundo amarelo e teve de sair do jogo. Mas já tinha cumprido a sua missão...