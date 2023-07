Militão aprova... Ancelotti no Brasil

Ainda falta a oficialização, mas no Brasil ninguém dúvida de que Carlo Ancelotti vai comandar a canarinha a partir de julho de 2024. Éder Militão, treinado pelo italiano no Real Madrid, também aprova a escolha. "Eu e o Rodrygo fomos lançando a 'bicada' da seleção, mas sem entrar muito no assunto porque é delicado. É nosso treinador no Real e vai ser na seleção, então nunca quisemos exagerar. Ele está feliz e podem ter a certeza de que vai dar o seu melhor. É um dos melhores da história, nem preciso de falar no que já conquistou", diz o antigo central do FC Porto em entrevista ao 'Globoesporte'. Quanto a Fernando Diniz, apresentado na quinta-feira como selecionador para os próximos 12 meses, Militão também reserva elogios: "Conheci-o quando ia ver os nossos treinos no São Paulo. Tem um jeito próprio dentro de campo, mas é normal, é uma pessoa muito amável."