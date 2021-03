Ministério Público brasileiro quer suspensão do futebol no país

O Ministério Público, através da Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios, prepara-se para recomendar à CBF a suspensão de todo o futebol no Brasil, de forma a conter a recente escalada de casos de Covid-19 no país. De acordo com o Globoesporte, o documento deverá ser assinado em conjunto pelos presidentes das comissões estaduais que tratam da segurança nos estádios e tenciona paralisar no imediato todo o futebol no país.





"A Comissão Nacional decidiu emitir uma nota técnica recomendando à CBF a suspensão de toda e qualquer competição por ela organizada, em face da situação que hoje o Brasil atravessa, com o crescente número de pessoas falecidas e contaminadas. Todos os colegas que integram a comissão entendem que se não houver o acatamento dessa recomendação, serão ajuizadas ações em todos os estados. Vivemos uma situação que preocupa a todos e esses deslocamentos de equipas de um estado para outro trarão mais possibilidade de contágios", explicou o procurador Valberto Lira, da Paraíba, ao referido portal.A discussão quanto à continuidade do futebol no Brasil ganhou outra dimensão esta quarta-feira, após as declarações de Lisca, treinador do América Mineiro , que lançou um apelo emocionado para pedir a suspensão das atividades de forma a travar a escalada de casos. Em especial por conta da Copa do Brasil, que obrigaria a longas viagens por parte de algumas equipas.