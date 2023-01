Miranda anuncia fim de carreira aos 38 anos: «O momento chegou»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miranda anunciou esta quarta-feira nas redes sociais o fim de carreira, aos 38 anos. O último clube que o internacional brasileiro representou na carreira foi o São Paulo."O momento chegou. A todos que torceram por mim, o meu agradecimento mais especial. Muito obrigado, futebol!", escreveu o agora antigo central no Twitter, na legenda de um vídeo.Recorde-se que, ao longo da carreira, Miranda passou ainda por Coritiba, Sochaux, Atlético Madrid, Inter e Jiangsu Suning. Ao nível de títulos, o brasileiro conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei, uma Supertaça espanhola, uma Liga Europa e ainda uma Supertaça Europeia pelos colchoneros, três campeoatos brasileiros e um paulista pelo São Paulo, uma Taça da Liga francesa no Sochaux e ainda um campeonato chinês pelo Jiangsu Suning. Já pela seleção brasileira, Miranda conquistou uma Taça das Confederações e outra Copa América.