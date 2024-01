Morreu Denir, lendário massagista do Flamengo que lutava contra um cancro no cérebro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Denir, lendário massagista do Flamengo, morreu na manhã desta segunda-feira aos 75 anos. Segundo a imprensa brasileira, o funcionário - que trabalhava no emblema brasileiro desde os anos 80 - lutava contra um cancro no cérebro desde setembro de 2022 e sofreu algumas complicações nas últimas horas fruto de uma pneumonia, acabando por não sobreviver na unidade hospitalar onde se encontrava internado desde o dia 27 de dezembro.