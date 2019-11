Motorista do Flamengo: «Quando o portão abriu disse 'Meu Deus do céu, o que é isto'?»

Imagens impressionantes: adeptos do Flamengo incansáveis no apoio à equipa Imagens impressionantes: adeptos do Flamengo incansáveis no apoio à equipa

A carregar o vídeo ...

A onda de apoio ao Flamengo, que na partida para Lima juntou milhares de adeptos a acompanharem a viagem entre o centro de treinos e o aeroporto. Uma viagem que José Vieira Apolinário, de 55 anos, não vai esquecer tão cedo. O motorista do autocarro do Flamengo contou como viveu a experiência de conduzir a equipa naquele momento."Quando o portão abriu eu disse 'Meu Deus do céu, o que é isso'? Quando entrei vi a multidão, mas depois não tinha noção da quantidade que estava lá fora. Achei que não fosse conseguir sair. Andavamos, mas não via o chão. Quem conduzia eram eles. Quando as cabeças na frente ficavam mais altas, sabia que tinha algo no caminho (risos)", contou ao Globoesporte.com."Em todo o trajeto, onde passamos, tinha pessoas com bandeiras, gritando "Mengo". Eu vi isso em 81 e hoje viver isso foi muito bonito. Estar com a equipa toda dentro do autocarro, sendo adepto do clube, a gente fica no último estágio de adrenalina", afirmou.