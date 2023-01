Mulher de António Oliveira arrasa TAP: «O meu filho sentiu-se mal no avião e mandaram-me desembarcar»

Márcia Oliveira, mulher do treinador português António Oliveira, que atualmente orienta o Coritiba do Brasil, criticou veemente a companhia aérea portuguesa TAP Air Portugal na sequência de uma viagem que tinha agendada para as 23:20 de terça-feira, de São Paulo com destino a Lisboa, e que não chegou a acontecer.

Em publicação no Facebook, Márcia Oliveira diz ter sido obrigada a desembarcar após o filho de 8 anos ter sofrido uma crise de ansiedade já no interior do avião, afirmando não ter recebido qualquer tipo de ajuda por parte da companhia aérea após o sucedido.

"Pena tenho eu de não conseguir identificar a TAP no meu Facebook e mostrar realmente aquilo que vocês não valem. No no dia 3 tinha voo às 23h20 de São Paulo para Lisboa, o meu filho dentro do avião sentiu-se mal com 8 anos (crise de ansiedade) e sabem quem me socorreu? Ninguém. Mandaram-me desembarcar, não tive qualquer apoio de ninguém, fiquei num país que não conheço e sem voo de regresso. Fui de ambulância para o hospital com o menino e até hoje a TAP nem um e-mail nem um telefonema fez", começou por escrever, através da sua página oficial do Facebook.

E continuou: "Vocês são a vergonha de Portugal. Agora terei que pagar outro voo, taxas, etc, para viajar para o meu país. Sinto uma revolta imensa quando isto acontece com uma criança de 8 anos. Até hoje não sei como entrar em contacto com a companhia. A vossa obrigação era auxiliar-me, pois estava com dois menores sozinha e me reembolsarem tudo o que gastei. Mas para vocês o dinheiro impera mais que a saúde. Vergonha, são uma vergonha. TAP Air Portugal vocês são uma vergonha."