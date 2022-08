Música que faz furor no Fluminense é inspirada em cântico de claque do Sporting

Em terceiro lugar no Brasileirão, o Fluminense vive uma grande fase, com 13 encontros consecutivos sem perder em todas as competições - Brasileirão e Copa do Brasil. Esse bom momento sente-se no relvado e é 'transportado' para as bancadas, onde o ambiente é de enorme euforia perante a forma como cariocas vão jogando e ganhando. E no meio dessa festa que se faz nas bancadas há uma música que vai ganhando fama e força - o "Loucos da cabeça" -, que chegou mesmo ao ponto de fazer parte das celebrações dos jogadores em pleno balneário.

O mais curioso de tudo é que, segundo quem a 'inventou', a inspiração vem de um cântico da claque 'Diretivo Ultras XXI', do Sporting. A inspiração já vem de 2016, altura em que começou a ser entoada nos jogos dos cariocas, mas apenas agora ganhou a projeção que se vê do outro lado do Atlântico.





"A música começou a ser cantada em 2016 entre amigos, em caravanas da torcida Sobranada, durante as festas. Temos um movimento de torcida, que surgiu com muita influência das claques europeias. Na época, pesquisava muito sobre cânticos de claques do mundo todo. E a louco da cabeça surgiu de uma dessas pesquisas. Tive muitas inspirações. Poderia contar uma 'fake news' e dizer que a música é nossa, mas é uma adaptação da dos adeptos do Sporting", disse ao portal brasileiro 'Globoesporte' Alberto José de Mattos Filho, o responsável do cântico que deixou os adeptos do Flu... "loucos da cabeça".