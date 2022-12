Nadal: «Não o vi jogar, não tive essa sorte, mas sempre me disseram que foi o rei do futebol»

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos do Grand Slam, reagiu à morte de Pelé, afirmando tratar-se de "um dia triste para o mundo do desporto".

"Hoje, volta a morrer um grande do desporto mundial. É um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do desporto. O seu legado estará sempre connosco", escreveu Nadal, nas redes sociais.

Desde Sydney, na Austrália, Nadal mostrou-se conhecedor da carreira de Pelé, o único tricampeão da história do futebol, mesmo reconhecendo nunca o ter visto em ação. "Não o vi jogar, não tive essa sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que foi o rei do futebol", escreveu ainda o tenista espanhol, finalizando: "Descansa em Paz! O Rei!".