Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nani junta-se a Pelé em campanha de angariação de fundos Camisolas recebidas serão leiloadas no final do ano para recolher fundos para a luta contra a pandemia de covid-19 no Brasil

A carregar o vídeo ... Nani oferece camisola autografada a Pelé e associa-se ao combate à Covid-19 Nani oferece camisola autografada a Pelé e associa-se ao combate à Covid-19