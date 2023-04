«Não perco mais noites na 'balada'»: Hulk revela segredo para continuar no topo aos 36 anos

Com 36 anos, a reforma ou jogar num clube remoto com um 'chorudo' contrato para terminar a carreira parecem ser as principais soluções para grande parte dos jogadores. O ex-FC Porto Hulk reverte a tendência e continua a ser um dos destaques no Brasil. O avançado, que conta com 14 golos em 16 jogos, revelou o seu segredo ao podcast oficial da Libertadores '45+3'."Uma das coisas fundamentais na minha vida para melhorar a minha performance e rendimento físico é não ter mais noites perdidas na 'balada'. Nos últimos quatro, cinco anos não perco a noite para saídas [noturnas]. Foi a principal mudança na minha vida", começou por dizer o internacional brasileiro.E dá conta das mudanças: "Digo ao Chacho [treinador do Atlético Mineiro]: 'Antes eu corria 12 km aos 30 anos, tranquilo. Hoje, tenho que fazer 9 km perfeitos'. Fiz isso no último jogo. Mas cheguei aos 35 km/h, uma velocidade muito alta. Às vezes, é melhor ter menos distância e mais intensidade. Faço mais de mil metros em sprint."Sobre o final da sua carreira, Hulk admitiu: "Hoje posso dizer que me vou reformar no Atlético [Mineiro]. Não sei o dia de amanhã. Vou cuidar-me para estar bem física e taticamente. Sei da responsabilidade de defender esta camisola."