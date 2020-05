«Não sabem o que é um corpo num saco plástico? Pensar em futebol agora é de atrasado mental»

Desde o início da pandemia de coronavírus, o Brasil já contabilizou 5.901 mortes e 85.380 casos confirmados de infeção pela covid-19 e Jair Bolsonaro mostra-se favorável ao regresso do futebol ao país. A vontade do Presidente brasileiro está a ser muito contestada e as críticas não param de surgir.





"Falar em voltar alguma coisa agora, como o futebol, que envolve muita gente, pelo menos 200 pessoas numa partida, além de mais 11 jogadores que vão se 'estapear' dentro de campo, é um desfasamento total da realidade. Ninguém sabe o que é corpo em saco plástico? Pensar em futebol, agora, é coisa de atrasado mental", afirmou o prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, citado pela ESPN."Nunca apertei a mão do governador de São Paulo, nunca falei com ele. Sei que lá é o epicentro da pandemia, agora, se não fosse feito o que foi feito, teria 50 vezes mais mortos do que tem hoje. Quando o prefeito diz que está a comprar sacos de plástico para colocar corpos e encostar frigoríficos ao lado de hospitais, esse pessoal é louco, esse povo não sabe do que está a falar. Estão a colocar caixões na rua, a fazer covas rasas e estão a pensar no futebol? Ninguém gosta mais de futebol do que eu. Quando eu almoço ao domingo com os meus filhos, vocês acham que eu converso sobre política, sobre Brasil? Ninguém sabe o que é isso, é a conversa mais chata que existe. Falamos de bola".E sublinhou: "Aqui em Belo Horizonte, para o futebol voltar, a FMF [Federação Mineira de Futebol] terá de conversar com o prefeito, que é quem manda na cidade e proibiu eventos. Aqui não vai abrir, a não ser que a Justiça mande. O prefeito não vai abrir, aqui não tem futebol. De acordo com o STF, quem manda na cidade é o prefeito. Se eles quiserem jogar na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, aí tudo bem. Aqui em Belo Horizonte ninguém vai jogar".O governante, que adotou rígidas medidas de isolamento social na sua região, comparou ainda a doença a uma guerra. "O povo brasileiro não conhece guerra. Tivemos uma Olímpiadas suspensas, não tivemos Mundial por causa da guerra. O futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes do mundo", concluiu.