Negociações entre Atlético Mineiro e Jorge Jesus vão ser retomadas na próxima semana

As negociações entre o Atlético Mineiro e Jorge Jesus foram suspensas esta quinta-feira e vão ser retomadas na próxima segunda-feira, a pedido do treinador português, avança o site 'Globoesporte'. Não há ainda, contudo, a informação de se algum dirigente do 'Galo' se vai dirigir a Portugal nos próximos dias.O atual campeão brasileiro tem no empresário Giuliano Bertolucci, que atua como intermediário nas negociações, um fator que pode facilitar o entendimento entre as partes, de acordo com a mesma fonte.Na reunião que decorreu na quarta-feira entre Rodrigo Caetano, diretor para o futebol do emblema canarinho, e Jorge Jesus, foi acordado que não há pressa para que as negociações cheguem ao fim. O 'Galo', recorde-se, só inicia os trabalhos de preparação para a nova época a 17 de janeiro.