Nenhum detalhe escapa a Abel na preparação para o Mundial de Clubes

r tem preparado ao pormenor o jogo de amanhã do Palmeiras com o Tigres, a contar para as meias-finais do Mundial de Clubes. Desde logo, os treinos do Verdão em Doha têm sido realizados à noite, para que os jogadores se habituem ao clima, já que o duelo com o Tigres está agendado para as 21h locais (18h em Portugal). Ontem, o plantel fez trabalho de ginásio de manhã, realizando um treino na Academia Aspire na parte final do dia. Aí, Abel terá testado já um possível onze frente ao rival mexicano, mas os detalhes serão ultimados hoje no treino de adaptação ao relvado do Estádio da Cidade da Educação.

Além disso, de forma a adaptarem-se ao fuso horário do Qatar (seis horas de diferença face a São Paulo), o Palmeiras limitou o uso de telemóveis e outros dispositivos tecnológicos, para não atrapalhar o sono dos jogadores.

Gustavo Gómez elogia luso

Ao Globo Esporte, o central Gustavo Gómez louvou Abel: "Tem muito mérito! Teve dificuldades de lesões, Covid, jogos... e confiou no grupo."