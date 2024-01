Neymar encontrou-se com médico da seleção brasileira em Belo Horizonte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional brasileiro Neymar realizou uma viagem rápida até Belo Horizonte para fazer uma avaliação física junto de Rodrigo Lasmar, médio da seleção canarinha.

O jogador do Al Hilal viajou desde a Arábia Saudita até ao Brasil num jato privado, encontrando-se depois com o clínico brasileiro. Lasmar confirmou a reunião à imprensa e definiu agosto como uma data provável para o regresso à ação do astro.

"Não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr riscos desnecessários. A nossa expectativa é que ele esteja preparado para voltar aos relvados no início da temporada 2024 na Europa, que é no mês de agosto", registou Lasmar.

Recorde-se que Neymar foi operado em novembro. O procedimento teve quatro horas de duração e aconteceu duas semanas depois da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante um embate com o Uruguai.