Neymar: «Enquanto estiver na seleção brasileira sou o alvo predileto»

Neymar fez o jogo 100 pela seleção brasileira no empate com o Senegal. A imprensa não interpretou bem o que o avançado quis dizer com "carregar a seleção nas costas", algo que não deixou feliz o jogador do PSG, criticando os "mal informados"





"O que eu quis dizer e o que parte da imprensa não admite é que tudo o que acontece de ‘ruim’ na seleção brasileira nos últimos anos cai nas minhas costas. Mas já me acostumei com isso e sei que, enquanto estiver servindo a seleção brasileira, sou o alvo predileto", referiu.

Tite não mexe na equipa

O Brasil volta a jogar hoje, desta feita com a Nigéria, e Tite diz que não é ‘malabarista’ para fazer alterações na equipa: "Não consigo fazer três coisas. Não consigo ajustar a equipa, dar oportunidade e repetir o padrão. Queria eu, mas não dá. Tenho que estabelecer prioridades."

Quanto à má forma da seleção, tudo tranquilo para o técnico: "O desempenho é que me preocupa e se a equipa está equilibrada."