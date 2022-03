Neymar está de regresso à seleção do Brasil: Tite divulga a convocatória

Tite divulgou esta sexta-feira a convocatória do Brasil para as últimas duas rondas de apuramento para o Mundial deste ano, no Qatar, uma lista onde se destaca o regresso de Neymar.A formação canarinha defronta o Chile, no próximo dia 24, no Maracanã, e mede forças com a Bolívia, no dia 27, em La Paz.Alisson, Ederson e Weverton.Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Thiago SilvaDani Alves, Danilo, Alex Telles e Guilherme AranaArthur, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Philippe CoutinhoAntony, Gabriel Martinelli, Neymar, Raphinha, Richarlison, Rodrygo e Vinicius Júnior.