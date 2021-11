Neymar revoltado com ofensas a menino do Santos: «Onde iremos parar? Tristeza ver este vídeo»

Neymar não escondeu a sua revolta com a situação de Bruninho, um adepto de apenas 9 anos do Santos que foi ofendido pelos próprios fãs do Peixe por ter pedido a camisola de um adversário, mais concretamente a Jaílson, guarda-redes habitualmente suplente do Palmeiras. O menino fez um vídeo a dizer que iria devolver a camisola para parar com as críticas, o que espoletou uma onda de solidariedade."Bruninho, você pode gostar de quem você quiser! Independente do clube por quem torce. Abraço menino, viva teu sonho", começou por dizer na resposta à publicação da criança, continuando nas suas stories no Instagram: "Bruninho, você é gigante menino. Que personalidade em fazer este vídeo. Coisa que nenhum babaca que te xingou tem coragem de meter a cara! Onde vamos parar? Cadê esses bonitões metido a malandrão... É uma criança. Uma criança que é fã do rival. Qual é o problema disso? O Mundo está a ficar maluco. As pessoas estão a perder a noção do que Deus já dizia 'ame o próximo'. Que tristeza ver este vídeo. Escutar a voz dele a pedir desculpa e que iria devolver a camisola para que não façam nada com ele. Que tristeza, que tristeza. Que Deus nos abençoe."Já o Santos convidou o menino e o seu pai a assistirem no camarote ao próximo jogo do clube, contra o Red Bull Bragantino: "O Santos FC já entrou em contacto com Moisés, o pai do Bruno do Nascimento, para minimizar o impacto dos transtornos causados por poucos torcedores exaltados no final do jogo com o Palmeiras. Para manter sua paixão pelo Peixe, Bruninho foi convidado para assistir ao jogo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira na Vila Belmiro, desta vez no camarote. O Clube não compactua com qualquer tipo de violência e está solidário com a criança, que é um dos mais novos Meninos da Vila, conhecido pela equipa por estar sempre a apoiar no portão do CT Rei Pelé."