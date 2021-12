No Brasil dizem que Flamengo está indiferente à rescisão de Jesus e planeia época com Paulo Sousa

O 'Globoesporte' garante que a rescisão de Jorge Jesus com o Benfica não fez os dirigentes do Flamengo mudarem de ideias no que diz respeito à contratação de Paulo Sousa. Segundo o portal, Marcos Braz e Bruno Spindel têm tido reuniões constantes com o ainda selecionador da Polónia, no Porto, para tratar da época de 2022 da formação carioca.Jorge Jesus é uma "página virada" e o 'Globoesporte' assegura que, apesar de Paulo Sousa ainda não ter chegado a acordo com a federação polaca, o treinador já olha para o Brasil e faz contactos com os profissionais do clube, visando o início dos trabalhos no próximo dia 10 de janeiro.Nas reuniões os dirigentes têm colocado Paulo Sousa a par de tudo o que diz respeito ao futebol do Flamengo. O portal garante ainda que o português já assinou contrato.