No Brasil dizem que Hulk não joga mais este ano

O 'Globo Esporte' avança no Brasil que Hulk não vai jogar mais esta época ao serviço do Atlético-MG.O clube não confirmou ainda a indisponibilidade do antigo avançado do FC Porto, mas a publicação avança que o jogador tem uma lesão nos gémeos da perna esquerda e que tem vindo a apresentar queixas desde o início de setembro.Hulk é o melhor marcador do Atlético-MG esta temporada, com 29 golos.