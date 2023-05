No Brasil garantem que António Oliveira vai regressar ao Cuiabá

Poucos dias depois de ter despedido Ivo Vieira, o Cuiabá prepara-se para (re)contratar António Oliveira, apenas seis meses depois de o treinador português ter deixado o clube.Oliveira iniciou a época no Coritiba, foi entretanto despedido, e é agora o escolhido pelo Cuiabá, segundo avança o 'Globo Esporte'.O treinador é esperado no clube este domingo e deve estrear-se no banco do Cuiabá terça-feira, diante do Cruzeiro de Pepa.