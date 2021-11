Nova presidente do Palmeiras conta com Abel

Leila Pereira, eleita presidente do Palmeiras no sábado (toma posse no dia 15 de dezembro), quer manter Abel Ferreira ao leme da equipa, desvalorizando o facto dele ter ofertas de outros clubes. "A minha vontade é a de que permaneça no nosso projeto e vou conversar com ele sobre isso. Tem contrato até ao fim de 2022 e é extramente importante para o nosso projeto", assinala a nova dirigente máxima do Verdão.