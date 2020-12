Novela Lucas Veríssimo continua: defesa pediu para não treinar no Santos

Segue a novela em torno do futuro de Lucas Veríssimo. Insatisfeito pela forma como o processo da possível saída para o Benfica foi conduzido, depois do Conselho Fiscal ter recusado a oferta apresentada, o defesa central terá pedido ao treinador do Santos para não treinar esta segunda-feira com os colegas de equipa.





Segundo o Globoesporte, Veríssimo terá dito a Cuca "estar sem cabeça" após a decisão tomada de vetar a sua saída. Para lá do pedido para não treinar, o defesa central terá igualmente solicitado ao técnico para não ser utilizado no próximo jogo do Santos, diante do Grémio, referente à 1.ª mão dos quartos-de-final da Copa Libertadores, marcado para quarta-feira.Lembre-se que na semana passada o Conselho Fiscal do Santos recusou a proposta apresentada pelas águias, de 6,5 milhões de euros, tendo na altura aceite a dos sauditas do Al Nassr, da Arábia Saudita, um destino que não agrada ao defesa e que motivou esta postura.