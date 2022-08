Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«O Brasil é um lugar muito complexo para se trabalhar»: jornalista brasileiro e a situação de Vítor Pereira Renato Rodrigues, da ESPN, elogia trabalho do técnico português no Timão e explica o porquê do momento atual