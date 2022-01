O equipamento inovador no Brasil que Paulo Sousa pediu para os treinos do Flamengo

Paulo Sousa ainda não marca presença no Ninho do Urubu, mas a contratação do treinador português já se faz sentir no centro de treinos do Flamengo.

De acordo com o 'GloboEsporte', o técnico contratado pelos responsáveis do Mengão nos últimos dias do ano transato pediu à direção do clube de Rio de Janeiro para instalar uma tela gigante no complexo. A introdução deste equipamento, que já foi encomendado pelo Flamengo, tem como principal objetivo corrigir posicionamentos e ações no imediato, no local de trabalho dos jogadores, o campo de treinos.

Este é, contudo, um método já utilizado por José Mourinho na Roma e também por outros clubes na Europa. O treinador dos giallorossi pediu este equipamento em julho, impressionando os jogadores logo na primeira sessão de treinos que comandou na chegada ao emblema da capital italiana.

As imagens que serão transmitidas na tela gigante serão gravadas com recurso a drones.

Entretanto, Paulo Sousa tem chegada ao Brasil prevista esta sexta-feira, tendo já agendada uma visita ao Ninho do Urubu para conhecer as instalações do clube. Contudo, não deverá assumir já o treino.