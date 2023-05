O insólito aniversário de Marinho: recebeu parabéns de manhã e à hora de almoço foi... suspenso

Hoje é aniversário do nosso atacante Marinho, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Manto em 2022! Parabéns, felicidades e SRN, Marinho! ?? #CRF pic.twitter.com/4TI5n65NRs — Flamengo (@Flamengo) May 29, 2023

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 29, 2023

O avançado brasileiro Marinho cumpre esta segunda-feira o seu 33.º aniversário, mas não terá lá grandes razões para celebrar ou sorrir. Tudo porque, precisamente no dia em que se assinala o seu aniversário, acabou suspenso pelo Flamengo e colocado a treinar à parte "por tempo indeterminado".O mais insólito de tudo é que, nas redes sociais, logo pela manhã (pelas 9.26), o Flamengo deixou a sua mensagem de parabéns ao jogador, dando a entender que tudo estava bem. Três horas e uns minutos depois, a situação mudou de figura, com o 'tweet' a anunciar a suspensão.Note-se que, segundo a imprensa brasileira, a suspensão de Marinho diz respeito a um episódio ocorrido há uma semana, quando o avançado se recusou a viajar com a restante comitiva do Flamengo para o Chile, onde a equipa carioca defrontou o Ñublense, para a Libertadores. Na altura alegou dores musculares para falhar a viagem, mas a ordem de Jorge Sampaoli era que todos viajassem, mesmo os lesionados. Marinho teve outras ideias e agora fica afastado do grupo e, ao que tudo indica, irá mesmo sair. Já haverá mesmo negociações com o São Paulo para esse efeito.