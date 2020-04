«O presidente do Benfica ficou muito chateado»: Diego Souza relembra transferência falhada em 2008

Contratado em 2005 com rótulo de craque, já que chegava depois de boas indicações no Fluminense, Diego Souza passou pela Luz sem deixar grande marca, partindo três anos depois sem qualquer jogo de águia ao peito e com dois empréstimos pelo meio. Um deles (o segundo) foi ao Grémio, um clube no qual queria ter continuado na altura. Um desejo que acabou por não se cumprir por causa de um desentendimento entre os brasileiros e Luís Filipe Vieira, conforme o médio ofensivo, agora com 34 anos, lembrou em entrevista à Rádio Grenal.





"O carinho pelo Grémio sempre foi muito grande. A minha passagem por aqui era sempre lembrada nos meus melhores momentos. Em 2008, era para ter ficado. Era esse o meu desejo. Muitos não sabem o que aconteceu em 2008. O Benfica queria o Carlos Eduardo e envolvia a minha situação. O Hoffeinheim comprou-o e o presidente do Benfica ficou muito chateado. Disse que não negociaria e que para o Grémio eu não voltava", lembrou o médio ofensivo, que nessa mesma janela de transferências acabaria mesmo por deixar as águias, mas para reforçar o Palmeiras.Diego Souza, refira-se, atua desde o início da presente temporada precisamente no Grémio, ao passo que o Carlos Eduardo citado na conversa rumou ao Hoffenheim em 2007 e por lá ficou até 2010, ano no qual se transferiu para oRubin Kazan.