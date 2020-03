O que esperar da lista de convocados de Tite

Tite anuncia a sexta-feira a primeira convocatória deste ano, já tendo em vista o início das eliminatórias para o Mundial'2022. O Brasil arranca a participação diante da Bolívia, em Pernambuco, a 27 de março. Logo depois, no dia 31, a equipa canarinha enfrenta o Peru, em Lima, no Estádio Nacional.





A lista poderá ter alguns jogadores que foram observados pela equipa técnica num périplo europeu feito recentemente. Apesar de ter idade para a Seleção Olímpica, o médio do Lyon, Bruno Guimarães parece ser um nome certo na lista. Já o avançado Vinícius Júnior, do Real Madrid, deverá ser chamado para os olímpicos, visto que na seleção principal a concorrência no ataque é grande.Um nome parece ser certo na relação de Tite: o avançado do Flamengo, Gabriel Barbosa. Com um início de temporada fantástica, o jogador já foi chamado pelo selecionador brasileiro para jogos particulares em 2019.Do Flamengo de Jorge Jesus, além de Gabigol, Gerson, Filipe Luis e Everton Ribeiro, têm possibilidade de serem chamados. Bruno Henrique foi dado como um nome certo mas está lesionado e dificilmente estará em condições.Do campeão mundial, Liverpool três jogadores parecem garantidos: Alisson, Fabinho e Firmino. Do City de Guardiola, Gabriel Jesus e o guarda-redes Ederson estarão nas opções de Tite.Richarlison (Everton), Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Douglas Luiz (Aston Villa), Phillippe Coutinho (Bayern Munique), Danilo (Juventus) e Renan Lodi (Atlético Madrid), parecem nomes quase. Já do PSG, Neymar, Marquinhos e Thiago Silva também não devem falhar a lista.A equipa técnica do Brasil acompanhou 22 jogos em 21 dias, em seis países diferentes, quatro deles pela Europa, nas últimas semanas para observar jogadores.Com a ausência de jogadores que atuam em Portugal na lista de Tite, apenas um nome deverá surgir nas opções para a seleção olímpica: o de Wendel (Sporting).Lucas Fernandes e Rodrigo, ambos do Portimonense, têm hipótese de ser incluídos na lista do técnico André Jardine, da equipa olímpica.Já Gabriel Martinelli, que vem sendo chamado para esta seleção, mas se tem destacado no Arsenal, poderá aparecer nos convocados de Tite.Autor: ANTONIO CARLOS, correspondente no Rio de Janeiro