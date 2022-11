O sucesso tem um preço: Flamengo pode realizar 86 jogos em 2023

Ainda esta semana Sérgio Conceição e Rúben Amorim se colocaram de acordo sobre o apertado calendário que as equipas portugueses têm entre Liga e Liga dos Campeões. O número de jogos a cada temporada obriga a cuidados especiais e quem está nas competições europeias sofre sempre um pouco mais.

No Brasil também há quem sofra com os apertos do calendário. Existem várias competições e quem está no topo também tem de fazer muitas contas à vida.

Com base nesta premissa, os colegas do 'GloboEsporte' fizeram as contas aquilo que o Flamengo de Dorival Júnior pode esperar para 2023. E é muito... Basta pensar que o campeão da Taça do Brasil e da Libertadores disputará todas as competições possíveis na próxima temporada, podendo alinhar em 86 partidas num ano. É obra!

Flamengo em 2023:

Competições estaduais:

- Campeonato Carioca: 15/1 a 9/04 (16 datas possíveis)

Competições da CBF:

- Taça do Brasil: 22/2 a 24/9 (14 datas possíveis)

- Série A: 16/04 a 3/12 (38 datas)

- Supertaça do Brasil: 28/1 (1 data)

Competições da Conmebol:

- Libertadores: 5/4 a 11/11 (13 datas possíveis)

- Recopa Sul-Americana: 8/2 e 15/2 (2 datas)

Datas das competições FIFA:

- Mundial de Clubes: 1/2 a 11/2 (2 datas possíveis)