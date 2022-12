Oficial: António Oliveira é o novo treinador do Coritiba

Seja bem-vindo, António Oliveira! ?



António é o primeiro treinador europeu da história do Coritiba e o 12º estrangeiro a ocupar o comando técnico.



Muito sucesso nessa jornada!



? https://t.co/4mFubd8NHm pic.twitter.com/aqZaDlH1i3 — Coritiba (@Coritiba) December 13, 2022

É oficial! O Coritiba confirmou, esta terça-feira, a chegada de António Oliveira para comandar a equipa principal.O treinador português, que se torna assim no primeiro europeu a comandar o Coritiba, embarca para a quarta experiência no Brasil, depois de ter passado por Santos, Athletico Paranaense e Cuiabá."Estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de comandar uma das maiores equipas do futebol brasileiro. Agora é tempo de planear, avaliar e trabalhar para podermos todos juntos cumprir os objetivos do Coritiba", referiu aos meios oficiais do clube.