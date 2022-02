Oficial: Vítor Pereira é o novo treinador do Corinthians

Chega de suspense, Fiel. Valeu a espera.

O Corinthians confirmou esta quarta-feira Vítor Pereira como novo treinador da equipa principal, num vídeo publicado nas redes sociais onde o próprio presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, oficializa o acordo, válido até final de 2022."Como temos visto por aí, não adianta ter pressa. O importante é definir o alvo, negociar e ter calma. Esta decisão demorou mais do que esperávamos, mas o resultado é exatamente aquele que queríamos. Agora, damos as boas-vindas a alguém que foi campeão por onde passou, e que chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único. Vai viver com os adeptos a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo Vítor Pereira, o novo técnico do 'timão!", ouve-se no vídeo.Sem clube desde que deixou os turcos do Fenerbahçe, no início de fevereiro, Vítor Pereira, de 53 anos, assume agora o Timão, tornando-se o terceiro treinador português em clubes do Brasileirão, juntando-se a Abel Ferreira (Palmeiras) e Paulo Sousa (Flamengo).Campeão pelo FC Porto em 2011/12 e 2012/13, Vítor Pereira vai treinar no sexto país da carreira, depois de passagens pelos sauditas do Al-Ahli Jeddah, pelos turcos do Fenerbahçe, pelos gregos do Olympiacos, pelos chineses do Shanghai SIPG e pelos alemães do Munique 1860.No clube paulista, Vítor Pereira vai substituir Sylvinho, que deixou o Corinthians no início de fevereiro.