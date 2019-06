Oficial: Ex-benfiquista Ramires está de regresso ao Brasil

Chegou a falar-se num regresso ao Benfica (tanto no mercado de inverno como no recente mês de maio), mas o futuro de Ramires vai passar sim por um retorno ao Brasil, o seu país natal. O destino será o Palmeiras, emblema de São Paulo que esta quinta-feira anunciou a contratação do jogador de 32 anos, com o qual assinou por quatro temporadas.





Antigo jogador de Joinville e Cruzeiro, o médio volta a representar um emblema canarinho dez anos depois de ter partido rumo à Europa, precisamente para reforçar o Benfica. Do clube da Luz rumou ao Chelsea, onde atuou entre 2010 e 2016, antes de partir para o Jiangsu Suning, clube que representou entre 2016 e 2019.De notar que Ramires chega ao Verdão a custo zero, já que o seu vínculo com o clube chinês terminou no final da presente temporada