Oficial: Fabián Bustos despedido do Santos

É o fim da linha para Fabian Bustos como timoneiro do Santos. O argentino, que havia chegado ao clube em fevereiro passado, não resistiu a uma série de maus resultados (O Santos é o atual 10º classificado do Brasileirão) e a gota de água foi mesmo a eliminação nos oitavos de final da Taça Sul-Americana, perante os venezuelanos do Deportivo Tachira.Acaba assim uma passagem deveras curta de Bustos como treinador do Santos, tendo realizado 29 encontros ao comando do 'Peixe', culminada com um registo que não abona nada a favor do argentino: oito vitórias, 12 empates e nove derrotas.O Santos tornou pública a decisão na tarde desta quinta-feira, depois de comunicar a decisão ao treinador de 53 anos. O clube brasileiro comunicou também, na sua página de Facebook, que será o atual treinador-adjunto, o brasileiro Marcelo Fernandes, a orientar a equipa no próximo domingo, frente ao Atlético Goianiense, em jogo a realizar no Vila-Belmiro, casa do Santos.