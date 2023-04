Oficial: Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024.#CRF — Flamengo (@Flamengo) April 14, 2023

Está confirmado. Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo. O anúncio foi feito esta sexta-feira, numa publicação nas redes sociais na qual o emblema do Rio de Janeiro adianta que o técnico argentino, de 63 anos, assinou um contrato válido até final de 2024.Está desta forma encontrado o sucessor para Vítor Pereira, técnico que passou nos cariocas sem deixar grandes saudades. Falou-se no eventual regresso de Jorge Jesus, mas a urgência que o Flamengo sentiu em fechar já um novo técnico levou à decisão de não esperar pelo ainda treinador do Fenerbahçe.Nome consensual na estrutura dos cariocas, Sampaoli estava ainda em Sevilha, mas deverá viajar para o Rio de Janeiro muito em breve. Regressará assim a um país onde esteve recentemente, primeiro no Santos (2018/2019) e depois no Atlético Mineiro (2020/2021).