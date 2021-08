Oficial: Willian reforça Corinthians após rescindir com o Arsenal

Willian está de regresso ao Brasil e ao Corinthians. O médio, de 33 anos, rescindiu o contrato que o ligava ao Arsenal até 2023 e deixa o futebol europeu após 15 anos.





Formado no clube de São Paulo, Willian saiu em 2007 para os ucranianos do Shakhtar Donetsk e representou ainda os russos do Anzhi antes de rumar a Inglaterra, em 2013, para reforçar o Chelsea. No verão de 2020 foi contratado pelo Arsenal e volta agora ao Corinthians, tendo assinado contrato até 2023.